- Elicopterele si avioanele se straduiau miercuri sa stinga incendiul de la portile Atenei, la poalele muntelui Penteli, unde sute de persoane au fost evacuate incepand de marti seara de catre pompieri, relateaza AFP.

- Mii de oameni au fost evacuați din calea incendiilor de vegetație din Portugalia, Spania și Franța, pe care mii de pompieri incearca sa le țina sub control in timp ce valul de canicula nu da semne ca se va atenua, relateaza BBC, citeaza libertatea.ro.

- Localnicii și turiștii din mai multe orașe și sate din Franța, Spania și Grecia au fugit din calea incendiilor provocate de temperaturile foarte ridicate cu care Europa se confrunta in aceasta perioada și de vantul care a batut cu putere și a impraștiat flacarile cu repeziciune, scrie BBC. Peste 10.000…

- Localnicii și turiștii din mai multe orașe și sate din Franța au fugit din calea incendiilor provocate de temperaturile foarte ridicate cu care Europa se confrunta in aceasta perioada și de vantul care a batut cu putere și a impraștiat flacarile cu repeziciune, scrie BBC.

- Valul de caldura care se raspandește in Europa alimenteaza sute de incendii de vegetație. In Franța, Portugalia, Grecia și Spania, pompierii continua sa lupte cu flacarile. Trei incendii majore de vegetație sunt greu de controlat in Croația, pentru stingerea lor fiind trimiși pompieri și militari. In…

- Aproximativ 600 de pompieri, sprijiniti de sase aeronave pentru stingerea incendiilor, se luptau miercuri sa aduca sub control doua incendii din sud-vestul Frantei, care au mistuit deja peste 1.700 de hectare si au dus la evacuarea a mii de turisti.

- Un mare incendiu de vegetatie a scapat de sub control in nordul Atenei luni, iar autoritatile au fost nevoite sa dispuna evacuarea unui oras de coasta din apropiere ca masura de precautie, relateaza Reuters. Pompierii romani intervin in aceasta dupa-amiaza, alaturi de salvatorii eleni, la prima misiune…