- Echipele pentru interventii de urgenta din Turcia au continuat sambata lupta cu cele mai grave incendii de vegetatie de mai bine de un deceniu, 13 dintre acestea arzand in continuare necontrolat, informeaza DPA. Tara lupta impotriva incendiilor de 11 zile consecutive, pe fondul temperaturilor in crestere.…

- Circa 500 de animale au fost salvate din incendiile de vegetatie in Turcia, potrivit estimarilor, informeaza DPA. Printre acestea se afla iepuri, capre, vaci, caini si testoase, a declarat vineri pentru DPA Ahmet Kemal Senpolat, directorul organizatiei pentru protectia animalelor Haytap.…

- Echipele pentru interventii de urgenta din Turcia au continuat lupta cu cele mai grave incendii de vegetatie din ultimii ani, vineri, pentru a zecea zi consecutiv, relateaza agentia DPA. Doisprezece incendii ard in continuare necontrolat, a declarat vineri biroul de comunicare al presedintiei.…

- Calitatea aerului s-a deteriorat in Grecia si in estul Mediteranei din cauza multiplelor incendii care ard in intreaga regiune, potrivit Statiei meteorologice a Observatorului National din Atena, unul dintre cele mai vechi institute stiintifice din Europa, care a analizat imaginile din satelit, informeaza…

- Turcia se lupta cu incendii de vegetație de proporții. Sute de hectare au ars. Doi oameni și-au pierdut viața ieri, iar sute de turiști și localnici au fost evacuați. Echipele de intervenție folosesc avioane și elicoptere speciale pentru a limita dezastrul.

- Turcia continua sa se lupte cu incendiile devastatoare de vegetație care fac ravagii în întreaga țara, forțându-i pe turiști sa fuga din calea focului cu ajutorul barcilor, realteaza BBC. Peste 120 de incendii sunt acum controlate de echipele de intervenție care se lupta de…

- Coșmarul incendiilor de vegetație ia din nou amploare in Turcia. Focarele s-au intensificat in mai multe stațiuni, iar turiștii și localnicii au fost, in unele cazuri, evacuați cu ajutorul barcilor. Așa s-a intamplat la Bodrum, dar probleme sunt din nou și in Manavgat, unde un cartier a fost evacuat.…

- Imagini de coșmar in Turcia unde au izbucnit mai multe incendii de vegetație. Fumul a ajuns pana la hotelurile unde sunt cazați mii de oameni, in provincia Antalya. Focare au izbucnit inclusiv pe strazile unei stațiuni, printre blocuri și sub balcoane. Sute de pompieri s-au luptat cu incendiul. A fost…