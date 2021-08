Stiri pe aceeasi tema

- Starea de urgența a fost decretata in orașul Sarov, unde se afla un centru de cercetari in domeniul nuclear, unul dintre cele mai importante din Rusia. Autoritațile au luat aceasta decizie, din cauza extinderii incendiilor de vegetație din regiune, care pun in pericol orașul aflat la 370 de kilometri…

- Un studiu recent realizat de catre oamenii de știința din Germania, Suedia și Norvegia a constatat ca o canicula extrema din Siberia a provocat o ”anomalie de temperatura” de 6 grade Celsius, in perioada cuprinsa intre anii 1979 și 2000, potrivit ziare.com . Experții au observat, de asemenea, ca vara…

- Franta si Islanda, in zona rosie a tarilor cu risc epidemic Foto: Arhiva/ MApN. Franta si Islanda trec în zona rosie, în timp ce Turcia si Muntenegru intra în zona galbena, potrivit noii liste care va intra în vigoare începând de duminica, 8…

- Hotelul Siji Kaiyuan s-a prabușit luni dupa-amiaza, in orasul turistic Suzhou, in estul Chinei. In urma incidentului, cel putin o persoana a murit, iar altele sunt disparute, potrivit Mediafax , care citeaza Agentia France-Presse si cotidianul Le Soir. Un bilanț provizoriu facut de autoritați indica…

- Statele Unite, Irlanda si Marea Britanie au solicitat luni o reuniune publica de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU privind situatia din Tigre, unde fortele rebele au intrat in capitala regionala Mekele, conform unor informatii din surse diplomatice, transmite AFP. Aceasta reuniune ar putea…

- Un elicopter militar rusesc s-a prabusit joi seara in regiunea Gatcina din nord-vestul Rusiei, in apropiere de Sankt Petersburg, toti cei trei membri ai echipajului pierzandu-si viata, au anuntat autoritatile locale, potrivit Agerpres . „Au fost primite informatii despre prabusirea unui elicopter Mi-8,…

- Elicopterul de transport militar Mi-8 apartinea Garzii Nationale Ruse (Rosgvardia).”Au fost primite informatii despre prabusirea unui elicopter, salvatorii s-au deplasat la fata locului”, a precizat filiala locala a Ministerului pentru Situatii de Urgenta.Din primele informații, elicopterul s-a prabusit…

- Fenomenele meteo extreme au lovit in plin regiunea asiatica. Dupa ce China a fost afectata de doua tornade, un ciclon a distrus comune intregi in India.Potrivit autoritaților, vantul a atins viteze chiar și de 140 de kilometri pe ora in sud-vestul țarii, iar ploile torențiale au provocat inundații masive. Cea…