Incendiile de pădure la Cernobîl au fost stinse (Guvernul ucrainean) Un incendiu de proportii care a facut ravagii in padurile din zona contaminata de excludere de la Cernobil a fost stins, au anuntat marti autoritatile ucrainene precizand ca sute de pompieri au fost ajutati de avioane si elicoptere pentru a stapani flacarile, relateaza Reuters.



Activistii de mediu au avertizat luni ca incendiul, izbucnit in apropierea zonei in care s-a produs cel mai grav dezastru nuclear, in 1986, prezenta risc radioactiv.



Operatorul turistic din Cernobil Yaroslav Yemelianenko a descris pe Facebook situatia drept critica, precizand ca incendiul ajunsese… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

