- Un incendiu de vegetație alpina a izbucnit in zona Borșa. Rafalele de vant au contribuit la extinderea focarelor. Prefectul Vasile Moldovan a declarat ca intervenția pompierilor este dificila, datorita zonei montane inalte de peste 1800 metri, culmea Toroioaga (deasupra iazului Colbu).. La fața locului…

- Patru hectare de vita de vie si vegetatie uscata au ars, in noaptea de sambata spre duminica, in timpul unui incendiu petrecut in apropiere de satul tulcean Mineri, comuna Somova. Purtatorul...

- In prezent, Direcția Silvica Teleorman administreaza o suprafața totala de 28.074 hectare fond forestier, din care 21.098 ha sunt paduri proprietate de stat și 6.976 ha paduri private pentru care sunt incheiate contracte de paza și administrare, cat și preluate cu acte de constatare. Suprafața ocupata…

- In cursul zilei de ieri, pompierii buzoieni au fost solicitați sa intervina pentru localizarea și stingerea a 5 incendii de vegetație uscata, maraciniș și lastariș in zona de competența a inspectoratului. Totodata, de la inceputul anului si pana in prezent, pe teritoriul judetului Buzau, s-au inregistrat…

- Peste 150 de gospodarii si sute de hectare de terenuri arabile si pasuni sunt afectate de inundatii in judetul Teleorman, autoritatile intervenind pentru evacuarea apei si consolidarea unui...

- Din ultimele date ale pompierilor, in judetul Teleorman, apa a dus la evacuarea a 5 persoane din comuna Draganesti Vlasca, cea mai afectata, si inundarea a sute de hectare de padure, pasune, teren arabil. 13 localitati din judet sunt afectate de inundatii. Echipele mixte de salvatori intervin de miercuri,…

- Comisarii Garzii Forestiere Focșani au gasit aproape 1200 hectare de padure care nu este pazita și unde proprietarii nu pot fi identificați sau nu s-a realizat dezbaterea succesorala. Un raport al instituției arata ca au fost intocmite acte de constatare pentru aceasta suprafața de…