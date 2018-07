Incendiile de pădure din Suedia, diminuate de precipitaţiile care au căzut duminică Ploile care au cazut duminica si vremea mai racoroasa au contribuit la diminuarea principalelor focare de incendii de padure din Suedia, insa serviciile de urgente locale afirma ca este nevoie de cantitati mai mari de precipitatii pentru stingerea completa a flacarilor, informeaza DPA. In provincia Dalarna din centrul Suediei, riscul de extindere a focarului existent in proximitatea poligonului de tragere Trangslet nu mai este iminent, a precizat Johan Szymanski, angajat al serviciilor de urgente suedeze. Munitia nedetonata din acel poligon a limitat eforturile depuse de pompieri pentru a limita… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

