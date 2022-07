Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU) a primit din partea Centrului de Coordonare a Raspunsului la Urgenta al Comisiei Europene (ERCC), prin intermediul CECIS, solicitarea autoritatilor din Slovenia pentru acordarea de asistenta internationala, pentru stingerea incendiilor de padure.

- FOTO| Romania trimite inca 28 de pompieri in Grecia pentru a se lupta cu INCENDIILE de padure de langa Atena Romania trimite inca 28 de pompieri in Grecia pentru a se lupta cu INCENDIILE de padure de langa Atena Astazi, 15 iulie a.c., cel de-al doilea contingent format din 28 de pompieri a plecat in…

- Vizita a președintelui Emmanuel Macron in Romania: Se va intalni la Baza Kogalniceanu cu militarii francezi Vizita a președintelui Emmanuel Macron in Romania: Se va intalni la Baza Kogalniceanu cu militarii francezi Emmanuel Macron, președintele Franței, sosește astazi in Romania. Acesta va merge la…

- Militarii moldoveni si romani au participat, in perioada 6-10 iunie curent, la exercitiul „Scutul de Foc”, care s-a desfasurat la Centrul Secundar de Instruire pentru Lupta de la Smirdan, Galați, Romania, informeaza Noi.md. Potrivit rectorului-comandant al Academiei Militare „Alexandru cel Bun” (AMFA),…

- Echipa naționala de hochei pe gheața a Romaniei a fost invinsa categoric de echipa Sloveniei, scor 9-1, miercuri, la Ljubljana, in primul sau meci de la Campionatul Mondial, Divizia I, Grupa A.