Stiri pe aceeasi tema

- Emisiile de dioxid de carbon generate de incendiile de padure din Canada au atins niveluri fara precedent si reprezentau deja la sfarsitul lunii iulie mai mult decat dublul precedentului record anual, din 2014, potrivit datelor publicate joi de observatorul european Copernicus, relateaza AFP. „In prezent,…

- Grecia a inregistrat cele mai mari emisii de dioxid de carbon de la incendiile forestiere din ultimele doua decenii pentru luna iulie, a declarat miercuri observatorul european Copernicus, in conditiile in care tara se confrunta inca cu mai multe focare active, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Emisfera nordica incepe luni o noua saptamana sub o caldura apasatoare, in Europa fiind asteptate temperaturi de peste 40°C cum este cazul in Italia sau chiar alerte de canicula in Spania, incendii devastatoare care continua sa faca ravagii in Canada si California, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

- Lansarea rachetei Miura-1, amanata pentru septembrie din cauza riscului de incendii forestiere. Lansarea micutei rachete spaniole Miura-1, suspendata la jumatatea lunii iunie dupa o problema tehnica, a fost in cele din urma amanata pentru septembrie din cauza riscului de declansare a unui incendiu…

- Copernicus: Emisiile de carbon provocate de incendiile din Canada au atins o cantitate record. Incendiile forestiere care au cuprins zone extinse din estul si vestul Canadei au emis o cantitate record de 160 de milioane de tone de carbon, a anuntat marti Serviciul european Copernicus de monitorizare…

- Incendiile forestiere care au cuprins zone extinse din estul si vestul Canadei au emis o cantitate record de 160 de milioane de tone de carbon, a anuntat marti Serviciul european Copernicus de monitorizare a atmosferei, transmite Reuters, citata de Agerpres.

- Sase milioane de hectare de padure au fost distruse de incendiile din Canada. Sase milioane de hectare de padure au fost distruse de incendii in Canada dupa luna ianuarie, o suprafata de 18 ori mai mare decat media ultimilor zece ani, potrivit guvernului, care a facut luni apel la prudenta in conditiile…

- Mai multe state membre ale Uniunii Europene (UE) au propus Canadei sa trimita aproape 300 de pompieri sa lupte impotriva incendiilor de padure care fac ravagii in aceasta țara. ”Canada a cerut UE o sustinere prin Mecanismul Protectiei Civile, iar noi raspundem rapid”, a anuntat presedintele Comisiei…