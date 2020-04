Incendiile de pădure de la Cernobîl eliberează cantităţi imense de radiaţie, iar vântul le împinge spre Europa Regiunea abandonata in 1986, inca improprie pentru locuire de catre oameni, continua sa fie extrem de radioactiva, iar flacarile nu fac decat sa accentueze aceasta situație. Valorile radiației din zona adiacenta incendiilor de padure, acolo unde fumul a acoperit o mare parte din zona, au crescut exponențial, iar vantul a suflat radiația spre Belarus și Rusia in ultima saptamana. Recent, insa, el și-a schimbat cursul spre Kiev, capitala Ucrainei, insa autoritațile spun ca nivelul radiației este inca normal in orașul a carui populație este de aproximativ 3 milioane. Vantul puternic… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

