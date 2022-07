Stiri pe aceeasi tema

- Sute de milioane de oameni din intreaga lume au fost sufocati miercuri de o caldura extrema, in timp ce valuri de caldura record au incendiat zone rurale din Europa, au parjolit SUA si au pus in alerta zeci de orase din China, scrie CNN.

- Știința duce industria agro-alimentara la un nou nivel. Biologia celulara ne va permite, in viitorul mai mult sau mai puțin apropiat, sa consumam carne, oua și alte proteine, produse in laborator. Specialiștii prezenți la conferința INOVALIMENT, organizata de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu…

- Razboiul din Ucraina a declanșat o creștere a prețurilor la grau, porumb și rapița, alimentata de speculații, starnind ingrijorari pentru securitatea alimentara globala. Apoi teama de recesiune a facut ca nivelurile sa scada puțin, potrivit Le Monde, citat de Rador.

- Este cel mai fierbinte sfarșit de iunie din istoria Japoniei. Cu temperaturi de peste 35 de grade, rețeaua electrica este solicitata la maximum și o criza grava a fost evitata la limita. Soluția autoritaților a fost raționalizarea temporara a curentului.

Cautarile online pentru avortul cu medicamente au atins cote record in SUA dupa ce au aparut informații despre intenția Curții Supreme de a interzice avortul.

Inflatia din Spania a atins in mod neasteptat un nivel record in iunie, anunța Bloomberg.

- Inflatia din zona euro a atins un nivel record pentru a sasea luna consecutiv, starnind noi intrebari cu privire la modul in care va reactiona Banca Centrala Europeana. Inflatia in regiunea celor 19 membri care folosesc moneda unica a atins 7,5% in aprilie, potrivit estimarilor preliminare ale biroului…

- CARAȘ-SEVERIN – Vedetele cerealelor au inregistrat, anul trecut, la nivel național, producții record, județul nostru situandu-se intre cele cu o producție peste medie pe țara! Deputatul social-democrat Silviu Hurduzeu remarca, la nivel național, faptul ca „producțiile record de anul trecut, de peste…