Incendiile de pădure ameninţă un parc natural spaniol Pompierii incercau miercuri sa izoleze incendiile de padure care amenintau celebrul Parc natural al stramtorii, in Andaluzia, din sud-vestul Spaniei, relateaza AFP.



Peste o suta de pompieri, ajutati de sapte avioane cu apa si intariri de la o baza militara locala, au luptat cu flacarile la Punta Camarinal, in provincia Cadiz, au anuntat serviciile locale de pompieri.



Potrivit acestora, rafalele de vant au atins viteze de 55 km/h, ceea ce a facut dificila aducerea incendiilor sub control.



Parcul natural al stramtorii, del Estrecho in spaniola, adaposteste numeroase… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe al Spaniei, Fernando Grande-Marlaska, a cerut sambata o solutie europeana la problema imigratiei, dupa ce garda de coasta spaniola a salvat de pe mare peste 1200 de migranti in ultimele doua zile, informeaza AFP. Presa din Spania a difuzat sambata seara imagini cu grupuri de migranti…

- O polemica se amplifica vineri in Grecia pe tema unor greseli care au condus la moartea a 82 de persoane in incendiul care a devastat luni regiunea Atenei, in contextul in care opozitia acuza Guvernul ca vrea sa se derobeze invocand o posibila origine criminala a incendiului, relateaza AFP.

- Incendiile de padure fac ravagii in Suedia. Din cauza temperaturilor caniculare si a secetei prelungite, vegetatia s-a autoaprins. Pompierii intervin pentru stingerea a 44 de focare din sudul tarii pana in zona arctica.

- Autoritatile letone au dispus miercuri evacuarea unei localitati din vestul tarii amenintate de un incendiu forestier, in timp ce pompierii depuneau eforturi pentru a tine flacarile sub control, informeaza AFP. Incendiul, care a provocat pagube in regiunea Curlanda pe 180 de hectare, suprafata echivalenta…

- COD ROȘU de vreme extrema in Grecia! Astazi, 27 iunie autoritațile au acționat pentru zeci de greci carora apele și viitura le-a secerat casele. Vremea s-a inrautatit inca de marti, fiind ploi abundente in mai multe parti ale tarii.

- Peste 2.000 de locuințe evacuate și mii de hectare distruse de flacari in timpul unui incendiu de vegetație in Colorado, Statele Unite. Este a 11-a zi de la izbucnirea focului și din cauza vantului puternic, in loc sa fie stins acesta continua sa se extinda, scrie Reuters citat de Agerpres. Meteorologii…

- Au fost o mulțime de incendii de padure in Norvegia, in ultimele zile. Sute de pompieri au intervenit in urma apelurilor repetate. De multe ori, chiar atunci cand credeau ca au reușit sa controleze un focar, flacarile reizbucneau cu putere.

- Spaniolul Marc Marquez (Honda) a castigat Marele Premiu al Spaniei la motociclism viteza, la clasa MotoGP, fiind inregistrat duminica pe circuitul Jerez de la Frontera (Andaluzia), dupa 25 de tururi (110,575 km), cu timpul de 41 min. 39 sec. 678/1000. Pe locul al doilea s-a clasat francezul Johann Zarco…