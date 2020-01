Pe insula Kangaroo din sudul Australiei, un loc popular de vacanța din apropiere de coasta, doua persoane au murit. Astfel, in aceasta saptamana, la nivel national, numarul victimelor a crescut la 12.

De asemenea, in statul Victoria 21 de persoane sunt in continuare disparute, in scadere de la 28 raportate vineri. "Numarul deceselor la nivel national din sezonul actual de incendii, care a inceput in septembrie, este de 23", a declarat premierul Scott Morrison.

Incendiile din Australia au schimbat culoarea ghetarilor. Imagini incredibile cu transformarea naturii VIDEO

Autoritațile…