Incendiile au pus stăpînire și pe Sicilia: Aeroportul din Palermo, închis Incendiile de vegetație au forțat marți inchiderea aeroportului Palermo din Sicilia, deoarece vremea extrema a continuat sa loveasca Italia. In vreme ce sudul e sufocat de canicula, furtunile puternice au provocat pagube și cel puțin doua morți in nordul țarii, scrie Reuters. {{693342}}Aeroportul din capitala Siciliei a fost inchis, a declarat operatorul sau pe Twitter, in timp ce pompierii Citeste articolul mai departe pe noi.md…

