Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu de vegetatie izbucnit miercuri la periferia orasului Koropi, situat in estul regiunii Attica, in apropiere de Atena, a condus la evacuarea a cel putin doua asezari, conform autoritatilor elene, relateaza joi agentiile Xinhua si Reuters, relateaza Agerpres.In Greece, forest fires continue…

- Un incendiu de vegetatie izbucnit miercuri la periferia orasului Koropi, situat in estul regiunii Attica, in apropiere de Atena, a condus la evacuarea a cel putin doua asezari, conform autoritatilor elene, relateaza joi agentiile Xinhua si Reuters, potriv

- Pompierii s-au luptat cu un incendiu in orașul Koropi, situat la 30 de kilometri sud de Atena, in timp ce vantul puternic a intețit flacarile și a forțat locuitorii sa iși paraseasca casele și afacerile, noteaza Reuters. Traficul a fost suspendat de-a lungul unei autostrazi principale care leaga Koropi…

- Pompierii greci si avioane specializate au incercat sa stinga miercuri un incendiu de vegetatie care s-a declansat in localitatea Koropi, situata la 30 de kilometri sud de Atena, in contextul in care vanturile puternice au intetit flacarile si i-au fortat pe localnici sa isi paraseasca locuintele si…

- Romanii sunt avertizati ca au aparut deja problemele specifice perioadei in destinatiile lor preferate de vacanta. Temperaturile de peste 40 de grade Celsius au provocat incendii de vegetatie in Grecia si in Turcia. Turistii au fugit in apa In Turcia, turistii au parte de o vacanta de foc. In unele…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Republica Elena ca Ministerul elen al Crizelor Climatice și al Protecției Civile a decis ridicarea nivelului de alerta la 4 – risc foarte mare de incendiu. Astfel, in zilele de 7,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Elena ca Ministerul elen al Crizelor Climatice si al Protectiei Civile a decis ridicarea nivelului de alerta la 4 risc foarte mare de incendiu.Astfel, in zilele de 7, 8…

- Atenienii se sufoca in norii de praf gros aduși din Sahara, impreuna cu vremea neobișnuita de calda, au avertizat joi meteorologii și medicii, potrivit News.ro. „O furtuna tipica de nisip cu o raza de acțiune de 200 de kilometri (aproximativ 120 de mile) transporta intre 20 și 30 de milioane de tone…