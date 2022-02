Incendii uriașe în trei județe. Sute de hectare, mistuite de flăcări Mai multe incendii puternice de vegetatie uscata au izbucnit, sambata seara, in judetele Dolj, Dambovita si Buzau, intervențiile pompierilor fiind ingreunate de faptul ca flacarile s-au extins rapid pe suprafețe mari de teren. Astfel, in timp ce incendiul din Buzau s-a extins pe o suprafata de 400 de hectare, in Dolj, incendiile izbucnite in comunele […] The post Incendii uriașe in trei județe. Sute de hectare, mistuite de flacari appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

