- Pagube grave asupra mediului si mari pierderi economice au fost provocate de incendiile uriase ce devasteaza de cateva saptamani sute de mii de hectare de culturi si pasuni in provincia Corrientes, din nord-estul Argentinei, relateaza AFP.

- Flacari uriase in trei judete din tara: Mai multe incendii puternice de vegetatie uscata au izbucnit in judetele Dolj, Dambovita si Buzau. Incendiul din Buzau s-a extins pe o suprafata de 400 de hectare.

- Peste 40 de hectare de teren acoperit de vegetatie uscata din zona comunei prahovene Valea Calugareasca au fost cuprinse de un incendiu, sambata seara, echipajele de pompieri intervenind pentru stingerea flacarilor care au distrus si doua panouri solare.

- Furtunile tropicale care au lovit estul Africii s-au soldat cu cel putin 11 morti in Mozambic, respectiv 9 morti in Uganda, transmite miercuri DPA. In Mozambic, unde furtuna tropicala Ana a adus luni si marti intensificari ale vantului care a batut cu 100 de km/h, alte 100 de persoane au fost…

- Incendii devastatoare in sudul Argentinei. Mii de hectare de padure au fost mistuite de flacari.La operatiunea de stingere a focului au fost implicate 250 de persoane, inclusiv angajați ai parcurilor naționale, precum si cinci avioane și șase elicoptere.