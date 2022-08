Incendii ucigașe în Spania. „Au sărit din tren pentru a scăpa de flăcări” Zeci de pasageri au suferit arsuri in timp ce au sarit dintr-un tren pentru a scapa de flacari, in Spania, țara afectata de temperaturi extreme și incendii de proporții. Trenul, cu 48 de pasageri la bord, calatorea de la Sagunta, in provincia Valencia, la Zaragoza, cand un incendiu a facut imposibila continuarea drumului. Au spart […] The post Incendii ucigașe in Spania. „Au sarit din tren pentru a scapa de flacari” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Incendiul din municiapalitatea Bejis, din provincia spaniola Castellon, avanseaza rapid și este greu de controlat din cauza vantului puternic. Trei pompieri au suferit arsuri in timp ce se luptau cu flacarile, iar mai mulți pasageri au fost raniți dupa ce au sarit dintr-un tren cand acesta a ajuns in…

- Aproximativ douazeci de pasageri au suferit arsuri, trei dintre ei grav, dupa ce au sarit dintr-un tren cand acesta a fost cuprins de un incendiu forestier in apropiere de Castellon, in nord-estul Spaniei, relateaza The Guardian, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Aproximativ 20 de pasageri au suferit arsuri dupa ce au sarit pe geam dintr-un tren cuprins de flacari in apropiere de Castellon, Spania, unde se extinde un puternic incendiu de vegetație. Trei dintre pasageri au fost raniți grav, scrie The Guardian.

