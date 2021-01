Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit, la 29 ianuarie 2021, la un pavilion al Spitalului „Matei Bals” din Capitala, fiind declansat planul „rosu”. Incendiul s-a manifestat la parterul unui corp de cladire. Potrivit ISUBIF, in cladire erau aproximativ 100 de persoane. Incendiul a fost stins. Pacientii raniti au fost…

- Prima persoana care va fi vaccinata la Institutul National de Boli Infectioase „Prof. Dr. Matei Bals” va fi Mihaela Anghel, asistenta medicala generalista, membra a echipei medicale care, in data de 27 februarie a acestui an, a preluat primul pacient din Romania confirmat cu virusul SARS-CoV-2. Campania…

- Campania de vaccinare anti-COVID incepe duminica, la ora 9:00 in doua spitale din Bucuresti si in alte opt spitale din tara, dar si in mai multe state europene. Prima persoana vaccinata in Romania ar urma sa fie un cadru medical de la Institutul ”Matei Bals” din Capitala. Prima transa simbolica de…

Este o situație foarte grava la Spitalul "Matei Balș" din Capitala. Conform Antena 3, in prezent s-a depășit cu 24 de cazuri numarul limita de locuri la camera de garda.