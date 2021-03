Incendii minore în Târgu Mureș In aceasta dimineața pana la orele amiezii au fost semnalate doua incendii in municipiul Targu Mureș. Un incendiu de tomberon, pe strada Ramurele și altul de vegetație uscata pe str. Hunedoara. Aici incendiul se manifesta pe o suprafața de aproximativ 300mp. Pompierii militari din cadrul Detașamentului Targu Mureș intervin pentru stingere, informeaza ISU Mureș. Un nou incendiu de vegetație uscata... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

