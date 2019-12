Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, pompierii maramureseni au intervenit pentru lichidarea a trei incendii. Pompierii sigheteni au intervenit in localitatea Campulung la Tisa pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la un mijloc de transport. In urma incendiului a ars autoturismul si un motofierastrau. Militarii…

- Patru anexe ale unei gospodarii din cartierul galatean Barbosi s-au facut scrum, iar un barbat de 62 ani cu arsuri pe fata a fost salvat de pompieri, in urma unui incendiu izbucnit, sambata, de la o lumanare lasata aprinsa, a informat purtatorul de cuvant al ISU Galati, Dan Ionascu, potrivit AGERPRES.…

- Un incendiu de proportii a cuprins un centrul comercial din fosta capitala a Nigeriei, orasul Lagos. Flacarile au fost atat de puternice incat s-au extins si asupra cladirilor din apropiere.

- Patru familii au ramas fara case in prag de iarna, dupa ce locuintele lor au fost mistuite azi noapte de flacari. Un incendiu puternic s-a produs, azi noapte, in localitatea Buciumi, din județul Bacau. Flacarile au izbucnit, in jurul orelor 23.00, la una dintre locuințe. Focul a pornit, se pare, de…

- O casa din localitatea araedana Miniș a fost cuprinsa de flacari in aceasta dimineața. Detașamentul de Pompieri Arad a intervenit cu doua echipaje de stingere cu apa și spuma, un echipaj SMURD cu sprijinul SVSU Covasanț și SVSU Ghioroc, in operațiune fiind implicați in total 12 pompieri profesioniști…

- Incendiile din sudul Californiei au facut deja doi morti, in timp ce peste 100.000 de persoane au primit ordin de evacuare preventiva dupa ce flacarile au distrus noi locuinte la nord de Los Angeles, relateaza sambata AFP. Potrivit serviciilor de interventie, o femeie de 89 de ani a murit la Calimesa,…

- In ultimele 24 de ore pompierii maramureșeni au intervenit pentru lichidarea a trei incendii. Ieri, 25.09., militarii Secției Vișeu de Sus au lichidat un incendiu izbucnit la o bucatarie din localitatea Bistra. Focul a distrus circa 8 metri patrați din bucataria de lemn și aproximativ 3 metri patrați…

- Incendiu devastator in aceasta dimineața in localitatea Florești, in apropiere de Cluj-Napoca. Flacarile au izbucnit la hala unui atelier și s-au extins la mai multe spații de depozitare din zona.