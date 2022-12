Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii militari au intervenit, miercuri, la localizarea si stingerea unui incendiu provocat intentionat intr-un bloc de locuinte din Suceava. Un barbat intoxicat cu fum a ajuns la spital, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, conform Agerpres

- Doua incendii au fost provocate intentionat la doua blocuri invecinate din Suceava, iar un barbat a ajuns la spital din cauza intoxicatiei cu fum, au anuntat pompierii militari din Detasamentul Suceava.

- Pompierii militari ai Detașamentului Suceava au intervenit in urma cu puțin timp pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la subsolul unui bloc de locuințe, din municipiul Suceava, strada Luceafarului. Potrivit ISU Suceava, la sosirea echipajelor incendiul se manifesta la subsolul unui…

- Temperaturile scazute din aceasta perioada au ajuns sa faca victime in județele Iasi si Botosani. Trei persoane au ajuns ieri seara la spital, in soc hipotermic, iar un barbat si-a pierdut viata din cauza gerului. Un barbat de 51 de ani din Harlau, judetul Iasi, a fost preluat cu elicopterul SMURD si…

- Trei femei au fost ucise pe o strada din Roma, in timpul unei sedinte a asociatiei de proprietari. Femeile au fost ucise, duminica pe o strada din Roma, dupa ce un barbat a inceput sa traga cu o arma in timpul unei sedinte a asociatiei de proprietari. Tragedia a avut loc pe Via Monte Giberto, […] The…

- Un accident rutier a avut loc, sambata dimineața, pe DN 7 Deva-Arad dupa ce un autoturism in care se aflau trei cetațeni ucraineni a patruns pe contrasens și a lovit un alt autoturism. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul a avut loc la kilometrul 499+800 de metri, intre localitațile…

- Un incendiu de vegetatie a izbucnit in Delta Dunarii, in apropiere de Sulina, focul manifestandu-se pe o suprafata de 10 hectare. Focul s-a extins cu rapiditate, iar intervenția directa nu este posibila din cauza pericolului la care sunt supuși salvatorii. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Tulcea…

- Un copac s-a prabusit, joi, peste un barbat care statea pe o banca intr-un parc din Slatina. Acesta a fost dus la spital pentru o evaluare medicala. Incidentul a avut loc in Parcul Esplanadei. “Un copac tocmai s-au prabusit peste un om care statea pe banca. Omul se resimte puternic ca urmare a impactului.…