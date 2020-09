Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel a anuntat joi seara ca Germania si Franta intentioneaza sa primeasca minori neinsotiti din tabara de migranti Moria de pe insula Lesbos, afectata de un incendiu devastator, relateaza dpa si AFP. Angela Merkel nu a avansat un numar dar a spus ca initiativa a fost avansata…

- Evacuarea miilor de migranti de pe insula Lesbos, unde tabara Moria, cea mai mare din Grecia, a fost distrusa de incendii, "este un imperativ umanitar", a declarat joi presedintele Federatiei Internationale a Societatilor de Cruce Rosie si Semiluna Rosie, informeaza AFP,

- Un nou incendiu s-a declansat miercuri seara la Moria, cea mai mare tabara de migranti din Grecia de pe insula Lesbos, la 24 de ore dupa incendiul de proportii care a distrus o mare parte a acestui centru, relateaza AFP.

- Tabara de migranti Moria, de pe insula greceasca Lesbos, a fost evacuata partial dupa ce un incendiu s-a declansat miercuri in zori, au anuntat pompierii eleni, scriu AFP si dpa. ‘Focuri razlete pe terenul din jurul taberei, dar si in interiorul structurii‘, potrivit pompierilor, au condus la evacuarea…

- Produsul Intern Brut al Greciei s-a contractat cu 15,2% între lunile aprilie și iunie, cel mai sever declin economic trimestrial din cel puțin ultimii 25 de ani, amenințând sa submineze un deceniu de câștiguri greu obținute dupa criza datoriilor suverane, relateaza Reuters și Ekathimerini.Prabușirea…

- Premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, a condamnat miercuri "provocarile" Turciei în estul Marii Mediterane, pledând pentru diplomatie, dar avertizând ca armata elena poate riposta în caz de necesitate, scrie Mediafax.Reactia Turciei la Acordul juridic dintre…

- Populatia Uniunii Europene imbatraneste si este de asteptat sa scada drastic dupa 2030. De asemenea, in 2070, vechiul continent va avea doar 4% din populația globului. Romania, se afla in grupul statelor UE cu scadere constanta a populației in urmatorii 50 de anim se arata intr-un raport al Comisiei…