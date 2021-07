Stiri pe aceeasi tema

- Vacanța lui Speak și a Ștefaniei din New York nu este, din pacate, perfecta, așa cum și-au dorit! Celebrul cantareț le-a povestit fanilor de pe rețelele de socializare ce s-a intamplat in Statele Unite ale Americii, chiar in timpul șederii lor. Potrivit spuselor sale, o furtuna uriașa i-a ținut in casa,…

- In urma ședinței Consiliului de Administrație, Valentin Ștefan a fost numit director general la Poșta Romana, El ocupa in prezent poziția de director general adjunct. Anterior funcției de la Poșta Romana, Valentin Ștefan a fost angajat la Morgan Stanley, in Washington, SUA; la departamentul anti-frauda,…

- Turneul (ATP-WTA) de la Cincinnati, care se va desfasura la Ohio în perioada 14-22 august, ar putea primi spectatori fara limita de numar, au anuntat, joi, organizatorii competitiei, citati de AFP."Conform recomandarilor autoritatilor locale, noi suntem nerabdatori sa ne primim din nou…

- ​Franta a propus marti o rezolutie Consiliului de Securitate al ONU, în coordonare cu Egiptul si Iordania, care solicita încetarea focului în conflictul dintre Israel si Gaza, asumându-si riscul de a irita Statele Unite, noteaza AFP citata de Agerpres.În timpul…

- Mii de protestatari din Statele Unite au iesit sambata in strada pentru a manifesta in sprijinul palestinienilor in ciocnirile aflate in curs cu Israelul, in aceeasi zi in care presedintele Joe Biden a discutat telefonic cu ambele parti implicate in violentele care au escaladat in ultima saptamana,…

- Oficialii din New York au anunțat saptamana trecuta ca morgile mobile din oraș mai adapostesc inca in jur de 750 de cadavre, victime ale pandemiei, scrie Washington Post. In unele cazuri, familiile nu au hotarat inca ce sa faca cu trupurile celor dragi. In alte cazuri, corpurile sunt pur și simplu nerevendicate…

- Cand se lanseaza noul Gossip Girl și unde il vedem Fanii Gossip Girl sunt nerabdatori sa afle cand se va lansa continuarea serialului lor preferat. Din fericire, nu mai au foarte mult de așteptat. Noul Gossip Girl se filmeaza in prezent la Statele Unite. Momentul lansarii este programat pentru vara…

- De la debutul vaccinarii in SUA in urma cu patru luni, aproximativ 130 de milioane de persoane, reprezentand 50.4% din adulti, au beneficiat de injectarea a cel putin unei doze de vaccin, conform datelor oferite de Centrele pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (CDC), informeaza Agerpres , care citeaza…