Imbunatatirea conditiilor meteorologice din zona Coastei de Vest a Statelor Unite i-ar putea ajuta pe pompierii care lupta cu incendiile masive de vegetatie din Oregon, a declarat vineri guvernatorul statului, Kate Brown, care a oferit detalii despre evacuarile in curs, relateaza AFP.



O jumatate de milion de persoane au fost vizate de ordine de evacuare ca masura de precautie in urma extinderii incendiilor.



Zonele amenintate de zecile de incendii active in prezent afecteaza aproximativ 500.000 de locuitori, insa in jur de 40.000 de persoane au fost efectiv evacuate vineri…