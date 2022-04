Incendii în serie în județul Iași. După un bloc de locuințe, a luat foc și o hală de producție Incendii in lanț in județul Iași, sambata dupa-amiaza – dupa ce un bloc de locuințe a luat foc, la distanța mica a aparut un incendiu și la o hala de producție. Incendiul de la hala este foarte violent și a degajat deja un nou dens de fum negru. Polițiștii ii avertizeaza pe oameni sa se indeparteze pentru ca exista risc de intoxicație cu monoxid de carbon. Incendiul de la hala este la nici 200 de metri de incendiul care a izbucnit la un bloc de locuințe. Ambele incendii sunt foarte aproape de primaria orașului. O parte dintre pompierii care se aflau in misiune la blocul de unde exista, in continuare,… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

