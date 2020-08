Incendii în serie, celule pline și deșeuri ale nimănui, la Sighișoara In cursul serii de ieri, in jurul orei 19:30, Inspectoratul pentru situații de urgența Mureș a fost solicitat sa intervina la stingerea unui incendiu produs la groapa de gunoi din Municipiul Sighișoara. La locul incendiului s-au deplasat pompierii militari de la Detașamentul Sighișoara, Detașamentul Targu Mureș, SVSU Daneș și 3 cisterne de apa a unor … Post-ul Incendii in serie... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

