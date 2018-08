Bilantul, inca provizoriu, in urma incendiilor care au devastat la 23 iulie coasta de est a regiunii Attica si in special localitatea Mati a crescut la 96 de morti, au anuntat miercuri pompierii dupa decesul unor victime internate in spital. Un barbat in varsta de 68 de ani a murit in urma ranilor suferite, la scurt timp dupa ce o alta persoana, in varsta de 63 de ani, a decedat din aceeasi cauza, relateaza AFP. Peste douazeci de persoane se afla in continuare spitalizate, multe dintre acestea fiind in stare critica. Patru oficiali au fost concediati in urma tragediei, printre care ministrul ordinii…