- Tragedie naționala in Grecia, unde 79 de oameni si-au pierdut viata si peste 180 au fost raniti in incendiile de padure care s-au produs langa Atena. Bilantul se modifica de la o ora la alta. Premierul Alexis Tsipras a decretat trei zile de doliu național.

- Cel putin 76 de persoane au decedat, iar alte aproape 200 au fost ranite, inclusiv 23 de copii, in urma incendiilor de vegetatie de la periferia orasului Atena, au anuntat autoritatile, care au avertizat ca numarul victimelor va continua probabil sa creasca, informeaza cotidianul Ekathimerini.

