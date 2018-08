Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul grec, criticat din cauza modului in care a gestionat incendiul sangeros de la Atena soldat cu 90 de morti, potrivit unui nou bilant, i-a inlocuit duminica pe comandantii politiei si pompierilor, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Conducerea pompierilor este asigurata de-acum de catre…

- Peste 80 de oameni au ars de vii in Grecia in incendiile devastatoare care au cuprins mai multe zone. Guvernul de la Atena a declarat trei zile de doliu național, iar potrivit ultimelor informații, tragidia s-a produs dintr-o inconștiența crasa.

- Ministerul Afacerilor Externe anunta ca Ambasada Romaniei la Atena continua monitorizarea cu atenție a evolutiei evenimentelor produse pe teritoriul Greciei și mentine permanent contactul cu Celula de Criza activata la nivelul MAE elen, fiind pregatita sa acorde asistența consulara, in funcție de solicitari.

- ATENA: Incendii puternice au distrus o mare parte din stațiunile de vacanța aflate in apropierea capitalei Greciei, ucigand cel puțin 20 de persoane. Pana marți dimineața, s-au inregistrat și 104 raniți, inclusiv 11 persoane in stare grava. Este cel mai grav incendiu care a afectat țara de peste un…

- Partidul Noua Democratie (conservator), principala formatiune de opozitie din Grecia, a anuntat joi ca va depune o motiune de cenzura impotriva guvernului premierului Alexis Tsipras pentru a bloca acordul intervenit intre Atena si Skopje cu privire la numele Macedoniei, relateaza AFP si Reuters.…

- Dupa o disputa care a durat 27 de ani, Grecia si Macedonia au ajuns marti la un ''acord'' istoric cu privire la numele fostei republici iugoslave, care ar putea debloca aderarea Macedoniei la UE si NATO. "Am vesti bune: cu putin timp in urma am ajuns la un acord cu prim-ministrul Fostei Republici Iugoslave…

- Scolile au fost inchise, iar spitalele au tratat doar situatiile de urgenta. A fost de asemenea dificil de gasit stiri locale in limba greaca, in timp ce jurnalistii au participat si ei la actiunile greviste. Aproximativ 8.000 de demonstranti au iesit pe strazile Atenei in jurul pranzului,…

- Raporturile diplomatice româno-elene au cunoscut, la începutul secolului XX, o noua perioada tensionata, cauzata de escaladarea conflictelor interetnice din Turcia europeana. Naționalitațile creștine din Imperiul Otoman, sprijinite de „statele-matca” Bulgaria, Grecia, Serbia,…