Incendii în Grecia: Pompierii români, la prima misiune Prima misiune a pompierilor care au plecat in Grecia pentru a sprijini autoritatile elene sa stinga incendiile de vegetatie a inceput duminica dimineata, in zona Spathari, in prima faza fiind prezenti 35 de subofiteri care incadreaza 6 autospeciale de stingere cu apa si spuma si 2 cisterne.Lor li se alatura patru ofiteri romani, insarcinati cu dubla responsabilitate: coordonarea primului modul de interventie, respectiv mentinerea unei legaturi permanente cu ofiterul elen delegat in asistarea si buna desfasurare a intregii misiuni derulate de salvatorii romani, arata Departamentul pentru Situatii… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aerul a devenit aproape irespirabil la Atena, din cauza fumului degajat de incendiile care au ajuns in suburbiile capitalei Greciei, relateaza sambata dpa. “Inchideti toate geamurile si nu iesiti din case”, le-au cerut autoritatile locuitorilor. Flacarile au continuat sa arda toata noaptea la nord de…

- Convoiul format din mașinile de intervenție și suport care a plecat cu 108 pompieri salvatori din Romania a ajuns, sambata, in capitala Greciei, Atena, informeaza Inspectoratul pentru Situații de Urgența. Pompierii romani au plecat vineri in Grecia , sa ajute țara in lupta cu incendiile. Ofițerii responsabili…

- "Inchideti toate geamurile si nu iesiti din case", le-au cerut autoritatile locuitorilor.Flacarile au continuat sa arda toata noaptea la nord de Atena si in oras a plouat cu cenusa."Daca nu reusim sa controlam incendiul azi, vom avea o mare problema", a avertizat sambata dimineata la televiziune Vassilis…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a adoptat vineri, Hotararea 37 din 04.06.2021 prin care a fost modificata lista statelor clasificate in cele trei zone (verde, galbena, roșie), in conformitate cu incidența actualizata la nivel internațional. Potrivit listei actualizate, 23 de țari…

- Autoritațile au actualizat lista statelor cu risc epidemiologic, conform celor trei coduri (verde, galben, roșu). Acestea sunt stabilite in funcție de incidența cazurilor de COVID la nivel internațional. Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a adoptat Hotararea 37 prin care a fost modificata…

- Noi vești pentru cei care vor sa voteze la Eurovision. TVR da toate informațiile necesare pentru finala concursului mult așteptat. Potrivit informațiilor oferite pe site-ul TVR , fanii din cele 16 tari repartizate in prima semifinala si cei din Germania, Italia si Regatul Țarilor de Jos decid, in semifinala…

- Roxen, reprezentanta Romaniei la Eurovision 2021, a ratat finala celebrului concurs. Cantareața in varsta de 21 de ani a facut furori insa pe scena cu talentul ei, dar și cu apariția sa. A purtat o rochie viu colorata, creata de o marca australiana de lux.Intrata in prima semifinala a concursului pe…

- Roxen a cantat piesa „Amnesia” in prima semifinala a concursului european, care se desfașoara in Olanda, la Rotterdam, in acest an.„Lipsa de experienta a lui Roxen”, a fost una din cauzele ratarii calificarii, a afirmat Liana Stanciu la TVR dupa prima semifinala. „Intr-o camera plange Roxen, in alta…