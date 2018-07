Stiri pe aceeasi tema

- ATENA: Incendii puternice au distrus o mare parte din stațiunile de vacanța aflate in apropierea capitalei Greciei, ucigand cel puțin 20 de persoane. Pana marți dimineața, s-au inregistrat și 104 raniți, inclusiv 11 persoane in stare grava. Este cel mai grav incendiu care a afectat țara de peste un…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca nu au existat solicitari de asistenta consulara in urma accidentului produs in Muntenegru, in care a fost implicat autocarul care transporta loturile de juniori Under18 masculin si feminin ale Romaniei la handbal pe plaja. Autocarul a fost implicat,…

- Cazurile cetatenilor romani condamnati in Malaysia Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca, la 27 iunie 2018, s-a judecat recursul în cazul celui de-al doilea cetatean român condamnat la pedeapsa capitala în Malaysia, pentru trafic de droguri. Curtea Federala de Justitie a Malaysiei,…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, marti, ca autoritatile romane au incercat sa obtina clarificari din partea Rusiei despre tanara arestata in Rusia pentru spionaj in favoarea Romaniei, dar ca pina acum nu au primit "nicio comunicare oficiala". Melescanu a mai spus ca Ministerul Afacerilor…

- Guvernele din zona euro au reusit joi noaptea, dupa peste sase ore de negocieri, sa ajunga la un acord indelung asteptat pentru reducerea datoriei Greciei, intr-un moment in care Atena se pregateste sa incheie in 20 august al treilea program de asistenta financiara, in valoare de 86 de miliarde de euro,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca lucratorii de la caile ferate si de la metroul suburban au anuntat o greva de 24 de ore, pentru vineri, 8 iunie 2018, in intervalul orar 00:00 24:00. Cetatenii romani…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca, in cursul zilei de 18 mai 2018, un cetațean roman a fost evacuat, in siguranța, din Republica Yemen, prin Regatul Hașemit al Iordaniei, catre Romania.Pe tot parcursul deplasarii, cetațeanul roman s-a aflat in legatura permanenta cu Ambasada Romaniei…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Federatia Navala Panelena a anuntat intreruperea activitatii cu prilejul zilei de 1 Mai 2018 la toate categoriile de nave, pentru un interval de 24 ore, incepand de la…