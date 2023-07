Stiri pe aceeasi tema

- Sunt momente dramatice in Rodos. Focul face prapad, iar o ampla operațiune de salvare a fost declanșata: zeci de mii de oameni au fost evacuați din case și hoteluri. Vantul puternic a dus flacarile pana pe plaja și in zonele locuite.

- Valul de canicula care s-a abatut asupra Greciei, face prapad in unele zone ale țarii. La doar cațiva kilometri de Capitala, gospodariile oamenilor ar putea fi oricand cuprinse de flacari. Pentru a nu le fi puse viețile in pericol, maicuțele de la o manastire au fost evacuate de polițiști.

- Autoritațile din Grecia au decis vineri sa inchida Acropole in timpul celor mai calduroase ore ale zilei, si cel mai probabil si sambata, din cauza caniculei care afecteaza aceasta tara pentru a proteja turiștii, in timp ce sudul Europei a fost afectat de un val de caldura puternica. Nici SUA nu au…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Grecia ca Serviciul local de Meteorologie (EMY) a emis un Cod rosu de canicula, temperaturile urmand sa atinga valori de pana la 43 de grade Celsius, in intervalul 11-17 iulie, pentru…

- Autoritațile elene au fost alertate de Italia vineri in legatura cu o ambarcațiune cu zeci de migranți care naviga in largul orașului de coasta Pylos din sudul țarii, au declarat doi oficiali citați de Reuters. Alerta vine la doua zile dupa scufundarea unei nave de pescuit supraaglomerate.„Navigheaza…

- Zeci de mii de romani merg in Grecia pentru a-și petrece vacanța. Turiștii trebuie sa fie foarte atenți la medicamentele pe care le vor lua cu ei in bagaje. Statul elen are o legislație dura care impune amenzi semnificative sau chiar pedepse privative de

- Autoritațile romane au decis sa emita un ordin de restricție atat pentru mama, cat și pentru tatal micuței in varsta de cinci ani care, zilele trecute, a fost sechestrata de parintele sau in propria locuința, pentru mai bine de 26 de ore. Decizia luata de oamenii legii.

- Sorin Oprescu nu a primit bilet de voie sa se plimbe prin Europa. Curtea de Apel București a respins cererea prin care solicita permisiunea de a calatori in statele membre ale Uniunii Europene, fara grija ca poate fi prins și repatriat pentru executarea pedepsei de 10 ani și 8 luni de pușcarie pentru…