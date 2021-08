Stiri pe aceeasi tema

- Criticile îndreptate împotriva guvernului grec se amplifica, pe masura ce continua eforturile de stingere a celor mai grave incendii produse în tara, care au fortat zeci de mii de persoane sa se refugieze, relateaza luni Euronews, citat de Rador. Autoritatile din insula Evia, a doua…

- Viceministrul grec al Protectiei Civile, Nikos Hardalias, a anuntat duminica „o alta noapte dificila” pe insula Evia, cuprinsa de incendii de sapte zile. In absenta mijloacelor aeriene pe timpul noptii, pompierii au luptat pana in zori la Monokarya, pentru a impiedica focul sa ajunga in orasul Istiaia,…

- In fiecare an, pe 7 iulie, iubitorii de ciocolata din intreaga lume sarbatoresc Ziua Mondiala a Ciocolatei, precum și a produselor din ciocolata. In anul 2020, Republica Moldova a exportat peste 2.700 de tone de ciocolata și alte produse similare din ciocolata in așa țari precum: Romania…

- Ungaria ofera, din luna iulie, vaccinuri anti-Covid cetatenilor straini care locuiesc in zonele de granita, a anuntat miercuri guvernul ungar, citat de Agerpres . Cetatenii altor tari care locuiesc in zone de langa frontierele Ungariei cu Ucraina, Romania, Serbia, Croatia, Slovenia, Austria si Slovacia…

- OȚELU ROȘU – In perioada 18-19 iunie, la Budapesta a avut loc Campionatul European WFL-IIMBF-RIBO. La acest concurs a participat și Marcus Aurelius Andrei Lungu, legitimat la Complex Gym Oțelu Rosu, unde este antrenat de tatal sau, Adrian Lungu. Puștiul din Oțelu Roșu a cucerit doua medalii de aur,…

- CHIȘINAU, 13 mai – Sputnik, Irina Badmaeva. Deși Lumea Veche este conștienta de necesitatea combustibilului albastru rusesc, viitoarele alegeri din Germania pot afecta semnificativ perspectivele proiectului. Acest lucru inseamna ca trebuie sa se grabeasca cu finalizarea lucrarilor. Cand va fi taiata…