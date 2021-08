Comisia Europeana a anuntat miercuri ca va trimite avioane, elicoptere si pompieri catre Italia, Grecia, Albania si Macedonia de Nord pentru a sprijini aceste tari in lupta impotriva incendiilor, informeaza AFP. Doua aeronave de tipul Canadair, de provenienta franceza, sunt trimise in zonele afectate din Italia, a detaliat executivul european intr-un comunicat. Doua avioane pentru interventii in caz de incendiu care provin din Cipru vor fi trimise in sprijinul Greciei alaturi de o echipa de lupta contra incendiilor avand drept misiune sustinerea operatiunile de pe teren, se mai precizeaza in document.…