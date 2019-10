Numit ''Easy Fire'', incendiul a izbucnit in jurul orei 6:00 in Simi Valley, la nord-vest de Los Angeles, inainte de a se raspandi pe mai mult de 500 de hectare pana in a doua parte a zilei, potrivit autoritatilor locale.

Aproximativ 30.000 de persoane din 7.000 de locuinte au primit ordin sa evacueze zona.

Inaintarea incendiului intetit de rafalele de vant ''incredibile'' a fost oprita ''la mai putin de 100 de metri'' de locul unde sunt inmormantati fostul presedinte american Ronald Reagan si sotia sa, Nancy, a explicat pentru Fox News directorul executiv al bibliotecii, John…