- Evacuari de proportii au fost dispuse in sud estul Australiei, la care participa și mai multe nave. Mii de oameni așteapta salvarea pe plaje. Incendiile de vegetație, care afecteaza tara de mai mult timp, se agraveaza in aceste zile.

- Pentru astazi meteorologii prognozeaza temperaturi ce nu vor depași doua grade Celsius și ninsori în centrul și în nordul țarii. Pe 31 decembrie, temperaturile vor fi mai scazute cu 2 grade. Minimele vor constitui -2 grade în timpul zilei, iar maximele +3. Noaptea,…

- Mii de persoane au fost evacuate în statul Victoria, din sud-estul Australiei, în condițiile în care temperaturile în creștere și vânturile puternice au dus la intensificarea incendiilor din regiune, informeaza Mediafax citand site-ul agenției de presa Reuters. Autoritațile…

- La Balea Lac stratul de zapada are deja 40 de centimetri. Gerul pune stapanire pe toata tara. Temperaturile vor cobori inclusiv in Capitala pana la minus 8 grade. Deja, in mijlocul tarii, s-au inregistrat minus 12 grade Celsius.

- Un pompier voluntar, in varsta de 19 ani, este acuzat ca ar fi provocat in mod intenționat șapte incendii de vegetație in sud-estul Australiei, informeaza The Guardian, citat de Hotnews.Tanarul a fost arestat marți, la scurt timp dupa ce a provocat un incendiu in apropierea raului Bega din provincia…

- Vremea va fi deosebit de rece marți, 8 octombrie. Temperaturile vor fi cuprinse intre 9 și 17 grade Celsius, in centrul țarii și estul țarii sunt șanse sa ploua, iar vantul va sufla cu putere pe litoral. Meteorologii au emis o informare de vreme deosebit de rece care este valabila pana marți dimineața,…