Incendii în Australia - Sute de milioane de animale ar fi pierit în incendiile de vegetaţie Sute de incendii de vegetatie din estul si sudul Australiei fac ravagii in randul populatiilor native de animale salbatice, care fie au murit, fie sunt intens afectate de pierderea habitatului, sete si foame, relateaza luni agentia DPA. In ultimele zile, imagini devenite virale in care pot fi vazuti koala insetati si epuizati care beau apa din sticle oferite de ciclisti sau de soferi au generat un interes imens la nivel mondial cu privire la impactul incendiilor de vegetatie din Australia asupra animalelor salbatice. ''Cei mai afectati sunt cei pe care ii vedeti stand pe pamant, ghemuiti'',… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au fost puse sub acuzare pentru ca ar fi aprins focul in weekend in statul australian New South Wales, cel mai afectat de incendiile de vegetatie din Australia, transmite luni DPA.Statele din sudul si estul Australiei se confrunta de cateva luni cu incendii de vegetatie care…

- Evacuari de proportii au fost dispuse in sud estul Australiei, la care participa și mai multe nave. Mii de oameni așteapta salvarea pe plaje. Incendiile de vegetație, care afecteaza tara de mai mult timp, se agraveaza in aceste zile.

- Un pompier voluntar a murit luni in timpul luptei cu incendiile de vegetatie care fac ravagii in estul Australiei, a anuntat Serviciul Rural de Pompieri (RFS), citat de agentia DPA. Pompierul si-a pierdut viata dupa ce autospeciala pentru stingerea incendiilor in care se afla s-a rasturnat…

- Un pompier voluntar, in varsta de 19 ani, este acuzat ca ar fi provocat in mod intenționat șapte incendii de vegetație in sud-estul Australiei, informeaza The Guardian, citat de Hotnews.Tanarul a fost arestat marți, la scurt timp dupa ce a provocat un incendiu in apropierea raului Bega din provincia…

- Incendiile care au devastat de vineri coasta de est a Australiei s-au soldat cu moartea a patru persoane, potrivit ultimului bilant stabilit joi de politie si citat de AFP potrivit Agerpres. Un corp a fost descoperit in apropierea orasului Kempsey, din statul New South Wales (sud-est) - una dintre…

- Statul New South Wales, din sud-estul Australiei, este devastat de incendii de vegetație, iar autoritațile au declarat stare de urgența. Trei oameni au murit, iar cateva mii au fost evacuați. Autoritațile avertizeaza ca situația ar putea deveni catastrofala.

- Incendiile de vegetație au pus stapanire pe zone intinse din Australia și au cauzat moartea a trei persoane, dar autoritațile se tem ca sunt și alte pierderi de vieți omenești. 74 de incendii separate, scapate de sub control, au pus pe jar autoritațile din Australia, mai ales ca exista riscul sa se…

- Mai multe incendii de vegetatie scapate de sub control in estul Australiei au distrus zeci de cladiri si de locuinte, numerosi locuitori fiind nevoiti sa isi petreaca noaptea in centre de evacuare, au indicat autoritatile locale, citate de DPA. Peste 65 de incendii sunt active in nordul statului Noul…