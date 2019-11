Incendii în Australia - Premierul respinge orice legătură cu încălzirea globală Premierul australian a negat joi ca politica sa de mediu este responsabila pentru incendiile care devasteaza tara, estimand ca guvernul sau depunea deja suficiente eforturi impotriva incalzirii globale, informeaza AFP. Declaratia sa survine in contextul in care zeci de noi incendii fac ravagii in mediul rural australian, in timp ce metropola Sydney (sud-est), principalul oras al Australiei, cu o populatie de peste 5 milioane de locuitori, este inca invaluita intr-o ceata toxica. Premierul conservator Scott Morrison si-a aparat insa palmaresul in lupta impotriva incalzirii globale, dand asigurari… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

