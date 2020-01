Stiri pe aceeasi tema

- Peste un sfert de milion de persoane au semnat o petitie online pentru anularea spectacolului de artificii din Sydney de Revelion si donarea banilor alocati evenimentului locuitorilor afectati de incendiile masive de vegetatie, in continuare active in apropierea metropolei australiene,

- Cel putin cinci persoane au murit, mai multe au fost ranite, iar altele sunt date disparute dupa eruptia de luni a vulcanului de pe White Island (Insula Alba) din nordul Noii Zeelande, au anunțat autoritațile locale. Ulterior, John Tims a anunțat ca bilanțul a crescut la cinci morți, conform CNN. Potrivit…

- Aproximativ 100 de turisti se aflau luni ''pe sau in jurul'' vulcanului din Insula Alba din Noua Zeelanda in momentul eruptiei si unii dintre acestia sunt dati disparuti, a anuntat premierul Jacinda Ardern, relateaza AFP. ''Credem ca aproximativ 100 de persoane…

- Aproximativ 100 de persoane au fost surprinse în apropierea unui vulcan din Noua Zeelanda care a erupt luni, incident în urma caruia mai multe persoane au fost ranite sau sunt date disparute, informeaza Mediafax citând site-ul Stuff. Premierul de la Wellington, Jacinda Ardern, a…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca toate functiile de demnitate publica sunt de natura politica si ca mai sunt inca in Guvern persoane numite de PSD pe care trebuie sa le demita."Aparatul (Guvernului - n.r.) era atat de stufos, mai sunt inca persoane pe care nu le-am demis, dar incetul…

- Neo-zeelandezul Sonny Bill Williams, de doua ori campion mondial, a semnat cu echipa canadiana Toronto Wolfpack si a devenit cel mai bine platit rugbist din lume, transmite News.ro.Clubul de rugby în XIII a anuntat ca jucatorul a semnat pentru doi ani.Sonny Bill Williams, în…

- Unul din patru incendii este declansat de instalatiile electrice defecte sau improvizate. 19 persoane au decedat si 39 au fost ranite in primele 9 luni ale acestui an in incendii produse din aceste cauze. O priza cu urme de fum, un intrerupator care face arc electric, un cablu ce trece pe sub un covor,…

- A fost panica, joi dimineața, printre calatorii trenului care circula pe ruta Cluj – Viena. Doua autospeciale pentru stins incendii și un echipaj SMURD au fost alertate ca urmare a unui incendiu care a cuprins o locomotiva ce rula pe calea ferata din apropierea strazii Taietura Turcului din municipiul…