Incendii în Australia - Fumul îngreunează operaţiunile de salvare; bilanţul a crescut la 25 de morţi Autoritatile australiene au profitat luni de o usoara imbunatatire a vremii pentru a redeschide caile rutiere blocate de incendiile de vegetatie si pentru transportarea unor persoane in locuri sigure, insa fumul dens a zadarnicit operatiunile de salvare, iar sute de persoane sunt in continuare izolate, informeaza Reuters.



Incendiile de vegetatie care au mistuit peste 8 milioane de hectare la nivel national - o suprafata similara cu cea a Austriei - au provocat decesul a 25 de persoane, au distrus mii de cladiri si au lasat unele localitati fara energie electrica si acoperire…

