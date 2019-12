Stiri pe aceeasi tema

- Doi pompieri australieni voluntari au decedat joi noapte in lupta cu flacarile in apropiere de orasul Sydney, situatie care l-a determinat pe premierul Scott Morrison sa-si scurteze vacanta pentru a reveni mai devreme in tara grav afectata de seceta, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.Mii…

- Un pom de Craciun confectionat din ramuri carbonizate si alte resturi ramase in urma incendiilor de vegetatie a fost instalat in principalul cartier financiar din Sydney in semn de amintire pregnanta a incendiilor devastatoare care au facut ravagii in multe regiuni din Australia, informeaza Reuters,…

- Premierul australian a negat joi ca politica sa de mediu este responsabila pentru incendiile care devasteaza tara, estimand ca guvernul sau depunea deja suficiente eforturi impotriva incalzirii globale, informeaza AFP. Declaratia sa survine in contextul in care zeci de noi incendii fac ravagii in mediul…

- Peste 1,1 milioane de hectare au ars sau înca ard în estul Australiei din cauza incendiilor devastatoare care au izbucnit luna trecuta, au informat serviciile de pompieri, scrie Agerpres, citând DPA. De saptamâna trecuta, când a început ultima runda de incendii, cel…

- In statul New South Wales, peste 70 de incendii sunt in continuare active, dintre care 50 nu au putut fi plasate sub control. Niciunul dintre acestea nu fusese insa clasificat la nivel de urgenta miercuri dimineata, a precizat Serviciul de pompieri din acest stat.Peste 1,1 milioane de hectare…

- Autoritațile din statele australiene Queensland și New South Wales au decretat luni stare de urgența, întrucât zona de est a țarii este amenintata de izbucnirea unui incendiu „catastrofal” de vegetatie, potrivit Reuters, scrie Mediafax. Incendiile din nordul statului New…

- Pompierii australieni, care se luptau cu flacarile duminica pentru a mentine sub control incendiile de vegetatie extinse in urma carora trei persoane si-au pierdut viata, au fost avertizati ca sunt prognozate conditii "catastrofale", propice incendiilor, inclusiv in jurul celui mai mare oras din…