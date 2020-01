Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de mii de turisti s-au grabit sa paraseasca orasele populare de pe litoralul Australiei miercuri, fugind din calea focului ce se raspândeste cu repeziciune, în timp ce nave militare si elicopterele au planificate misiuni de salvare a altor mii de persoane captive ale flacarilor, transmite…

- Sapte persoane au murit, iar peste 200 de case au fost distruse in ultimele doua zile, in urma incendiilor de vegetatie din statul australian New South Wales, informeaza politia locala, citata de BBC, potrivit news.ro.Doua persoane au fost gasite decedate in masinile lor, un tata si fiul lui…

- Alte doua persoane au fost gasite decedate, iar cinci sunt date disparute dupa ce incendiile de vegetatie violente din sud-estul Australiei s-au intensificat marti, au confirmat autoritatile, citate de agentia DPA. Doua persoane, tata si fiu, au murit in timp ce incercau sa isi protejeze…

- Alte doua persoane au fost gasite decedate, iar cinci sunt date disparute dupa ce incendiile de vegetatie violente din sud-estul Australiei s-au intensificat marti, au confirmat autoritatile, citate de agentia DPA, potrivit Agerpres.Doua persoane, tata si fiu, au murit in timp ce incercau…

- Mai multe persoane au fost ranite intr-un schimb de focuri care a inceput miercuri dupa-amiaza pe santierul naval al bazei militare Pearl Harbor, in Hawaii, au anuntat media si autoritatile militare locale, relateaza joi AFP preluat de agerpres.Vezi și: Marcel Ciolacu schimba carma PSD: 'Daca…

- Tanarul de 19 ani lucra pentru serviciul de pompieri din statul australian New South Wales. Acuzatia a fost formulata in momentul in care peste 100 de incendii continua sa faca ravagii pe coasta de est a Australiei si peste o mie de pompieri incearca sa le tina sub control. El a fost vazut…

- Incendiile care au devastat de vineri coasta de est a Australiei s-au soldat cu moartea a patru persoane, potrivit ultimului bilant stabilit joi de politie. Alte trei persoane au murit in New South Wales, statul cel mai afectat de incendiile de vegetatie care au facut ravagii de-a lungul…

- Trupul carbonizat al unui barbat a fost gasit intr-o masina, iar o femeie a decedat, desi medicii au incercat sa o salveze mai multe ore, au anuntat serviciile de interventie din New South Wales, scrie news.ro. Mai multe persoane au fost date disparute, iar alte 30 sunt ranite, majoritatea…