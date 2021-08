Stiri pe aceeasi tema

- Caz șocant intr-un liceu din Singapore. Un adolescent de 16 ani a fost arestat luni de polițiști, sub suspiciunea ca a ucis cu un toport in baia școlii unul dintre colegii sai, in varsta de 13 ani. Potrivit BBC , crima a lasat fara cuvinte intreaga țara asiatica. Polițiștii au fost chemati luni la River…

- Cel putin 18 persoane au murit si 11 au fost ranite in urma coliziunii intre un camion si un autocar cu pasageri in estul Algeriei. Accidentul s-a produs vineri noapte pe o sosea care leaga orasele Jijel si Constantine.

- Interconectorul de gaze Bulgaria – Grecia va fi finalizat pana in luna iulie 2022, astfel incat gazele din Azerbaidjan sa ajunga in Romania, a anuntat ministrul Energiei, Virgil Popescu, dupa cum relateaza adevarul. „Astazi (vineri – n. r.) am avut o intalnire de lucru cu omologul meu din Bulgaria –…

- In ultima vreme, exista o presiune tot mai mare din partea societații de a adopta un stil de viața sanatos, eco-friendly, bio, dar și sustenabil in același timp. Nu doar aceasta presiune ii face pe oameni sa reconsidere produsele pe care le consuma sau folosesc, ci și efectele nocive asupra sanatații…

- Cunoscutul jurnalist Florin Condurațeanu a incetat din viața luni, 28 iunie 2021, la varsta de 71 de ani, in urma unui stop cardio-respirator. Știrea a fost confirmata de Mihai Gadea in cadrul ediției de luni seara a emisiunii “Sinteza Zilei”. „Colegul si prietenul nostru, unul dintre cei mai minunati…

- A vrut sa devina medic, apoi avocat, dar viata a condus-o catre scena. Acolo, Cristina Stamate uita dezamagirile traite si fericirile pierdute, era o explozie de energie. Parea ca facuse un pariu cu umorul, sa nu se abandonze niciodata unul pe celalalt, nici macar in momentele in care se impiedica in…

- Selectionerul Danemarcei, Kasper Hjulmand, a declarat sambata seara, dupa meciul cu Finlanda, de la Euro-2020, ca a fost o seara foarte grea, marcata de problema medicala a lui Christian Eriksen. Hjulmand si-a laudat jucatorii pentru reactia lor, informeaza bbc.com. “A fost o seara foarte…

- Ministrul a vorbit, de asemenea, in aceasta seara, la un post TV, despre pensionarea anticipata și menținerea oamenilor in viața activa, spunand ca: "Este momentul ca, in Romania, sa ajungem pe de o parte sa stimulam menținerea in viața activa a oamenilor, daca pot și daca doresc, sa menținem acest…