Incendiile forestiere care au devastat nordul Algeriei in ultimele zile sunt aproape toate stinse, au declarat sambata pompierii, in timp ce peste 10.000 de hectare din parcul national El Kala au fost distruse de flacari, potrivit unui expert, relateaza AFP. “In ultimele 48 de ore, pompierii au intervenit pentru stingerea a 51 de incendii”, in 17 departamente, si inca lupta cu flacarile in doua incendii la Tlemcen, in vestul tarii, a precizat Departamentul algerian pentru protectie civila pe contul sau de Facebook. Bilantul victimelor in urma incendiilor de miercuri si joi din nordul acestei tari…