Incendii Grecia. Teoria conspirației despre dezastrul de proporții biblice. FOTO Presa elena spune ca incendiul devastator din acest an, din apropierea capitalei Greciei, Atena, care a cauzat moartea a 80 de persoane a fost provocat de un proprietar de padure care voia sa scape de copacii deja parțial uscați și sa construiasca acolo un hotel. In acest mod, el ar scapa de autorizarile de defrișare de la autoritați printr-un incident aparent neintenționat. Incendiile in stațiunile grecești sunt foarte frecvente in perioada estivala și nu este primul an cand acestea se produc in apropierea locurilor ințesate de turiști. In insule precum Zakynthos sau… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

