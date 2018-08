Incendii Grecia. Ministrul responsabil, demis

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul adjunct responsabil cu ordinea publica si protectia cetatenilor, Nikos Toskas, a fost demis vineri dupa incendiile care au devastat regiunea de coasta din apropiere de Atena, soldate cu moartea a 88 de persoane, a anuntat biroul premierului grec Alexis Tsipras, relateaza AFP. "Premierul a…

- Rudele unei femei si ale unui barbat care si-au pierdut viata saptamana trecuta in incendiile de langa Atena au decis sa dea in judecata autoritatile statului, pompierii si politia in legatura cu decesul celor doi, a indicat miercuri o sursa judiciara citata de Reuters. Autoritatile pot fi…

- Premierul grec Alexis Tsipras si-a asumat vineri ''intreaga responsabilitate politica pentru tragedia'' provocata de incendiile devastatoare de luni de la est de Atena, soldate pana in prezent cu cel putin 87 de morti si care au dus la acuzatii din partea

- Peste 80 de persoane și-au pierdut viețile și alte 200 au fost ranite in urma incendiilor devastatoare din Grecia, iar ministrul adjunct pentru protecția cetațeanului, Nikos Toskas, a dezvaluit de la ce a pornit focul.

- Exista un "element serios" care poate arata ca "acte criminale" sunt la originea incendiului devastator care a avut loc luni la est de Atena, a afimat joi ministrul adjunct pentru protectia cetateanului, Nikos Toskas, citat de AFP și preluat de Agerpres.ro.

- Intr-o padure de pini parjolita, Dionysis Tsiroglou si echipa de voluntari salvatori pe care o conduce cauta necontenit urme de viata, cercetand casele devastate de cel mai mortal incendiu de vegetatie care a cuprins Grecia in ultimii ani. "Rudele celor disparuti ne cer sa mutam muntii din loc - 'O…

