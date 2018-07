Stiri pe aceeasi tema

- Premierul grec Alexis Tsipras si-a asumat „intreaga responsabilitate politica pentru tragedia" provocata de incendiile devastatoare de luni de la est de Atena, soldate pana in prezent cu cel putin 87 de morti si care au dus la acuzatii din partea opozitiei in ce priveste esecul guvernului de a apara…

- Premierul grec Alexis Tsipras si-a asumat vineri ''intreaga responsabilitate politica pentru tragedia'' provocata de incendiile devastatoare de luni de la est de Atena, soldate pana in prezent cu cel putin...

- In urma incendiilor de vegetatie izbucnite in apropierea capitaliei Greciei, Atena, au murit cel putin 50 de persoane si alte peste 100 au fost ranite, informeaza presa internationala. Potrivit site-ului postului Al Jazeera, corpurile neinsufletite a alte 26 de persoane au fost descoperite marti dimineata…

- Peste 150 de persoane au fost ranite, multe dintre acestea fiind in stare critica, precizeaza agentia DPA. Pescari, personal din cadrul Pazei de Coasta si turisti au intervenit cu ambarcatiuni pentru a salva peste 700 de persoane aflate pe mai multe plaje si zone de coasta unde s-au refugiat din calea…

- La inceputul secolului al XIX-lea, Lord Thomas Elgin muta sculpturile de marmura din Partenonul din Atena in Regatul Britanic, pe cand Grecia se afla sub dominatie otomana. Inca de la castigarea independentei, in 1832, Grecia a solicitat Marii Britanii returnarea artefactelor, insa fara succes. Marti,…

- Presedintele macedonean Gjorge Ivanov a declarat miercuri ca nu va semna acordul privind schimbarea numelui tarii in Republica Macedonia de Nord, la care s-a ajuns cu Grecia la nivel de prim-ministri, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. Premierul macedonean, Zoran Zaev, şi omologul său…

- O nouE schimbare la nivelul Europei. Una dintre :Eri i"i va schimba numele. Este vorba despre Macedonia. Premierul grec Alexis Tsipras a anuntat cE Atena xi Skopje au ajuns marti la un ''acord'' istoric cu privire la numele Macedoniei, informeazE AFP xi Reuters. Obtinut dupE o disputE de 27 de ani,…

- Grecia si creditorii sai internationali sunt de acord ca tara isi va indeplini tintele fiscale in urmatorii ani si nu va inregistra deficit in 2018 si in 2019, a afirmat, luni, premierul Alexis Tsipras, la prezentarea strategiei pentru urmatorii patru ani, transmite Reuters. Acesta a adaugat…