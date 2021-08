Stiri pe aceeasi tema

- Siberia arde in continuare, iar zeci de pompieri isi risca viata pentru a salva ce se mai poate. Sunt cele mai mari incendii de vegetatie din istoria Rusiei. Focul este stimulat de temperaturile ridicate si de vantul puternic.

- Incendii forestiere "extreme" s-au dezlantuit miercuri in unele regiuni din centrul Rusiei pe fondul unui val de caldura ce survine unor episoade similare in timpul carora flacarile au devastat Siberia vara aceasta, informeaza AFP. In regiunea Sverdlovsk din Muntii Ural, pompierii incearca…

- Trei oameni au murit dupa un incendiu forestier masiv care continua sa arda joi pentru cea de-a doua zi consecutiva in sudul Turciei, au anuntat autoritațile turce, informeaza Reuters. Peste 100 de persoane au necesitat evacuare, ingrijiri medicale sau au fost afectate de pagube materiale cauzate…

- Climatologul Roxana Bojariu a explicat de ce au aparut fenomenele meteo extreme din ultimele saptamani. „E o legatura cu tot ce se intampla in emisferica nordica. Și in SUA vine un val de caldura de la coasta la coasta. Am avut, pe de alta parte, inundații. Musonul este mult mai intens in…

- Climatologul Roxana Bojariu a explicat, la Digi24, de ce au aparut fenomenele meteo extreme din ultimele saptamani, din Germania și Italia, pana in Siberia sau China. Cercetatorul climatolog susține ca de vina este un „blocaj” al maselor de aer din emisfera nordica, iar acest lucru favorizeaza manifestarile…

- Temperaturile extreme inregistrate in ultima perioada au dus la creșterea numarului de incendii de vegetație uscata. In primele zile ale lunii iulie, pompierii au intervenit la peste 50 de astfel de incendii.

- Vremea poarta țara intre canicula și furtuni. Directorul ANM, Elena Mateescu, avertizeaza ca valul de temperaturi extreme care a provocat incendii in Europa de-a lungul ultimilor ani de zile, urmeaza sa loveasca Romania, miercuri, 7 iulie. Temperaturile extreme vor fi valabile pana duminica. Anul 2021,…