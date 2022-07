Stiri pe aceeasi tema

- Canicula care devasteaza Spania de zece zile a cauzat moartea a „peste 500 de oameni”, anunta miercuri premierul spaniol Pedro Sanchez, in cursul unei vizite in Aragon, o regiune situata in nordul tarii, afectata de un incendiu, relateaza AFP. „In timpul acestui val de caldura, peste 500 de oameni au…

- Europa se topește la temperaturi record: Sute de oameni au murit in ultimele zile din cauza caniculei, in vestul continentului Europa se topește la temperaturi record: Sute de oameni au murit in ultimele zile din cauza caniculei, in vestul continentului Vestul Europei se confrunta cu un val fara precedent…

- Numarul deceselor atribuite valului de canicula care afecteaza Spania și Portugalia de aproape o saptamana a trecut de 1.000, relateaza Reuters . Ministerul portughez al Sanatații a anunțat sambata seara ca in ultimele șapte zile au murit 659 de oameni din cauza temperaturilor ridicate, cei mai mulți…

- Mii de pompieri se lupta cu incendiile de vegetație din Portugalia, Spania, Grecia și sud-vestul Franței, in mijlocul unui val de caldura extrema care nu da semne de ameliorare și care face sute de victime.

- Incendiul din Bangladesh, izbucnit acum trei zile și inca nestins, in care au murit 41 de oameni și sute sunt raniți sau dați disparuți, a fost amplificat din cauza unor substanțe chimice etichetate greșit.

- Sambata, in Spania, oamenii au baut apa și s-au stropit la fantani, in timp ce țara se inabușea sub temperaturi neobișnuit de ridicate pentru acest anotimp, ajungand in unele locuri la aproape 40 de grade Celsius. In capitala spaniola, muncitorii au luptat impotriva caldurii cu multa apa și petrecand…

- Mai multe incendii de vegetație care au izbucnit in Siberia s-au extins spre zonele locuite, scrie The Moscow Times. Incendiile au fost raportate in Krasnoiarsk, sudul Siberiei, in 16 zone distincte, și s-au extins rapid spre zonele locuite, afectand 200 de cladiri. Cinci oameni au murit, au anunțat…

- Circa cinci milioane de albine care urmau sa fie expediate cu avionul catre o apicultoare din Alaska au murit dupa ce au fost lasate timp de mai multe ore in caldura pe o pista de avion din Atlanta.