Pompierii se lupta cu o „tornada de foc" care se deplaseaza rapid și se intinde pe aproape 150 de acri in nord-vestul comitatului Los Angeles, in SUA. O inregistrare video incredibila arata cum incendiul masiv se invarte intr-o furtuna infernala asemanatoare unei tornade, in timp ce se deplaseaza pe terenul accidentat și deschis din Gorman, […]